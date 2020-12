"La tentation populiste", le nouvel ouvrage qui tente d’expliquer les résultats des élections de 2019

"La tentation populiste" est un nouvel ouvrage de 199 pages publié par Cérès Editions, en association avec l'OTTD, l'Observatoire tunisien de la transition démocratique, le concours de la Friedrich Ebert Stiftung, et qui revient sur les élections de 2019, le résultat surprise et la montée en puissance de forces et de figures populistes de différents bords, y compris au plus haut niveau de l'Etat.

Ainsi, les quatre auteurs, Hamadi Redissi, Hafedh Chekir, Mahdi Elleuch, Sahbi Khalfaoui, tentent d’expliquer qui sont ceux que nous avons élus, à Carthage et au Bardo, et comment se dessinent à travers les résultats des élections de l'année passée les premières lignes d'un populisme menaçant l'évolution politique de la Tunisie.

Ils essayeront aussi de décortiquer la double fracture s'est produite : l’une oppose le peuple aux élites et l’autre fait voler en éclats la famille moderniste.

Le livre veut répondre à des interrogations du type : « Avons-nous vécu un moment populiste passager ou bien est-ce le début d’une ère populiste plus durable ? », « Les partis et leaders populistes vont-ils abandonner un discours et une posture qui leur ont assuré un succès inattendu. Faut-il craindre que de nouveaux acteurs succombent à la tentation populiste ? Comment y faire face ? Le pire est-il passé ou à prévoir ? »

Les auteurs considèrent les causes, les valeurs et les acteurs politiques en jeu. En partant des résultats des élections et en rapport au système des partis, ils examinent attentivement les données avant d'émettre les hypothèses les plus plausibles.

L’ouvrage, qui a été dirigé par Hamadi Redissi, est vendu au prix de 20 dinars.

I.N