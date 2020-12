Le ministre des Affaires étrangères s’entretient avec l’ambassadeur d’Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi a reçu, mardi 15 décembre 2020, l’ambassadeur d’Algérie, Azour Baalal, lit-on dans un communiqué du ministère.

A lire également Où est passé Othman Jerandi ?

Le ministre tunisien a souligné, lors de cette rencontre, l’intérêt que porte le président de la République, Kaïs Saïed, aux relations tuniso-algériennes et à la consolidation de la coordination avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, sur les questions d’intérêt commun.





A lire également Normalisation Maroc – Israël : la Tunisie ne réagit pas

On notera que la Tunisie était fière des relations fraternelles qu’elle entretient avec l’Algérie et croyait en un avenir commun, Othman Jerandi a affirmé que rien ne pourrait entacher les liens entre les deux pays voisins.

Le chef de la diplomatie tunisienne a salué, par la même occasion, la maturité de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Algérie, appelant à les dynamiser davantage – en particulier sur le plan du développement et de l’intégration économique – afin de répondre aux défis actuels et servir les intérêts des deux peuples frères.

N.J.