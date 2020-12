Grève des juges : le syndicat des magistrats tunisiens en remet une couche

Face à ce qu’il a qualifié de « manque de sérieux » du gouvernement, le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) a publié, mardi 15 décembre 2020, un communiqué pour rappeler à l’opinion publique qu’il « avait fait sa part du travail ».

Les magistrats ont, rappelons-le, annoncé, la semaine dernière, la poursuite de leur grève jusqu’au 18 décembre en réaction à la procrastination du gouvernement dans le traitement de leurs revendications, restées sans réponse à leur sens.

Le SMT a souligné avoir avancé toutes les solutions « sérieuses » et « pragmatiques » pour remédier à la crise du secteur ainsi que les outils pouvant garantir les droits des juges et des citoyens à une justice indépendante et à l’écart des tiraillements quelle que soit leur nature.

Le Syndicat a noté qu’il était toujours ouvert au dialogue et à la négociation en dépit des tergiversations du gouvernement, assurant qu’il n’hésiterait pas à déployer les mesures nécessaires pour consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire et révéler à l’opinion publique la réalité de la situation.

N.J.