Hichem Mechichi : les compétences tunisiennes en France sont un trésor

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé, ce dimanche 13 décembre 2020 avoir choisi la France pour son premier déplacement officiel à l'étranger tenant compte de l'importance des liens historiques entre les deux pays, qui dépassent l'aspect économique et les échanges commerciaux pour englober le domaine culturel.

A lire également Hichem Mechichi rencontre les médecins tunisiens résidant en France

"Nous partageons en fait les valeurs de liberté et de démocratie qui rendent plus fluides et aisées les relations entre les deux pays", a-t-il dit dans une déclaration aux médias au siège de l'ambassade tunisienne à Paris. Et d’ajouter que près d'un million de Tunisiens de divers horizons vivent en France, soit la plus grande communauté tunisienne établie à l'étranger. "J'ai tenu à les rencontrer en premier pour les écouter.

Car, il est vrai que l'approche adoptée jusque-là dans nos relations avec les communautés tunisiennes à l'étranger semble aujourd'hui très dépassée. Beaucoup plus que les facilités fiscales, douanières et administratives, les Tunisiens à l'étranger ont besoin, et ils l'ont vivement formulé, de contribuer activement au développement de leur pays. Nous avons convenu, dans ce sens, d'asseoir un cadre institutionnel rassemblant les Tunisiens à l'étranger".

A lire également Hichem Mechichi multiplie les rencontres à Paris

D'autre part, Hichem Mechichi a insisté sur la volonté de travailler en profondeur avec cette catégorie de Tunisiens qu'il qualifie de "trésor" et de "modèle de réussite" qu'il faut encourager en lui fournissant l'environnement propice en Tunisie.

A lire également Hichem Mechichi inaugure le Pavillon Habib Bourguiba à la Maison de Tunisie

S.H