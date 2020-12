Les magistrats poursuivent leur grève jusqu’au 18 décembre 2020





Le bureau exécutif de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a annoncé, samedi 12 décembre 2020, la poursuite des mouvements de protestation, notamment la grève sectorielle et ce jusqu’au 18 décembre 2020.

A lire également AMT: La grève des magistrats se poursuit

Il a affirmé, dans un communiqué, que la grève serait levée une fois conclu l’accord avec le gouvernement sur les revendications du secteur.

Le bureau exécutif de l’AMT a noté, par ailleurs, que seuls les dossiers en lien avec des affaires de terrorisme et de corruption, les affaires en référé, les demandes de libération de détenus ou de droit de visite, et les contentieux des élections de 2018 et 2019 près de la Cour des comptes, seraient, exceptionnellement, traités.

Il convient de rappeler que les juges protestent depuis le 18 novembre contre les conditions de travail "catastrophiques", la dégradation de leur situation financière et le blocage du dossier de la réforme du système judiciaire.

A lire également Grève générale des magistrats

N.J.