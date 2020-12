Hausse des prix de la farine de qualité supérieure et de la semoule emballées

Le prix de la farine de qualité supérieure et de la semoule emballées ont été revus à la hausse, a annoncé ce vendredi 11 décembre 2020 le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Les augmentations sont de 150 millimes par kilogramme pour la farine et de 110 millimes le kilogramme pour la semoule, qui sont emballées dans des paquetages allant de 1 à 20 kilogrammes.

L’objectif étant d’unifier la tarification entre les différentes marques commercialisées et de couvrir le coût de l’emballage, en certifiant que ces produits demeurent subventionnés à la hauteur de ceux vendus en vrac.

Le ministère a, par ailleurs, souligné que les prix de la farine de qualité supérieure et de la semoule vendues en vrac n’ont pas été augmentés depuis 2008 et que ces deux produits se vendent, respectivement, au prix de 570 millimes le kilogramme et 450 millimes le kg alors que les prix réels se situent à 1.170 millimes le kilogramme et 1.000 millimes le kilogramme.

Ainsi, la farine de qualité supérieure est subventionnée à hauteur de 600 millimes le kilogramme alors que la semoule est subventionnée à hauteur de 550 millimes le kilogramme.

I.N