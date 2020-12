Précisions du ministère de l’Equipement sur l’effondrement d’un tronçon de la route à Bir El Kasaâ

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure a tenu à apporter des précisions sur l’effondrement d’un tronçon de la route à Bir El Kasaâ, ce qui a engendré un trou béant qui a avalé un bus.

Le ministère précise, dans un communiqué du 9 décembre 2020, que contrairement à ce qui a été relayé par certains sites et réseaux sociaux, les dégâts enregistrés la nuit dernière sont dus à l’effondrement des canaux d’eaux usées de 1.400 mm relevant de l’Office national de l'assainissement (ONAS) et qui se situent à l’entrée d’une usine voisine au marché de gros de Bir El Kasaâ et non pas dans la chaussée de la route régionale N°36, où la circulation des deux côtés demeure normale.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Doukh, s’est rendu sur place la veille, où il a inspecté la situation de la route et de l’infrastructure. Il a souligné, à cette occasion, la nécessité de fermer le tronçon endommagé, pour protéger les usagers de la route en attendant l’intervention des parties concernées pour la réparation des dommages.

I.N