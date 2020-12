Radwan Masmoudi prévient contre un putsch militaire !

Le lobbyiste islamiste Radwan Masmoudi n’en est pas à sa première ineptie, et pourtant il continue. Dans une publication sur sa page Facebook, très active, M. Masmoudi prévient contre un putsch militaire, sécuritaire et présidentiel qui serait en préparation.

« Il y a un putsch militaire/sécuritaire/présidentiel cuisiné sur feu vif, et non doux, avec une planification et un soutien matériel et intellectuel de la part des Emirats pour mettre un terme à l’expérience démocratique en Tunisie. Préparez-vous à défendre votre révolution et vos libertés et votre dignité et votre démocratie naissante, pour qu’elle ne soit pas enterrée », a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que Radwan Masmoudi agite l’épouvantail d’un hypothétique putsch qui serait piloté depuis les Emirats Arabes Unis.

Il considère également que la présidente du PDL, Abir Moussi, est leur agent en Tunisie. A aucun moment, il n’a apporté la moindre preuve de ce qu’il avance.

S.F