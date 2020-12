La BCT revient sur l’affaire des fonds trouvés dans le palais présidentiel en 2011

La Banque centrale de Tunisie a réagi, dans un communiqué daté de ce mardi 8 décembre 2020, aux interrogations des réseaux sociaux et de certains médias en ce qui concerne les fonds trouvés dans le palais présidentiel de Sidi Bou Saïd en février 2011 et leur devenir, en appelant à l’écarter des tergiversations et en soulignant qu’elle dispose de tous les documents PV et jugement prouvant ses dires

L’autorité monétaire a précisé ainsi que ses services ont réceptionné les fonds trouvés au domicile de l’ancien président de la République par la commission nationale d'investigation sur les affaires corruption et de malversation, le 19 février 2011, suite à quoi elle a assuré leur transport à son siège et les a gardé dans des coffres destinés à cet effet.

L’opération s’est faite à la demande de la commission créée en vertu du décret N°7-2011 du 18 février 2011.

Les autorités judiciaires ont pris en charge le dossier à la date du 24 février 2011, le juge d’instruction près du Tribunal de première instance de Tunis a décidé un ensemble de mesures, notamment en désignant des experts qui ont procédé à toutes les inspections et procédures nécessaires au siège de la BCT.

La Banque centrale a précisé que les montants ont été versés dans le compte courant du Trésor, tout en préservant les billets retrouvés avec toutes leurs pièces jointes, comme les papiers d'emballage, pour être à la disposition de l'autorité judiciaire en tant que preuves.

Le 20 juin 2011, un jugement N°23004 a été émis dans le cadre de cette affaire et qui stipule le versement des sommes dans les comptes de l’Etat.

I.N