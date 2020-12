Hilton Skanes Monastir Beach Resort, le nouveau né de Hilton et Marhaba Beach

La chaine hôtelière Hilton a annoncé, ce mardi 8 décembre 2020, un plan de lancement d’un Resort balnéaire méditerranéen à Monastir en Tunisie. Un accord a été signé avec la société Marhaba Beach pour l’ouverture du Hilton Skanes Monastir Beach Resort, qui commencera à accueillir ses premiers clients début 2022.

L’établissement sera situé à deux kilomètres de l’aéroport international Monastir Habib Bourguiba, qui propose des vols saisonniers vers plusieurs pays européens.

Le haut de gamme Hilton Hotels & Resorts offrira des vues surprenantes sur la mer tout au long du Golfe d’Hammamet, dans le cadre du développement résidentiel et commercial du nouveau Palm Lake Monastir et à proximité des villes historiques de Monastir et Sousse.

« Alors que les voyageurs planifient leurs vacances et rêvent de nouvelles destinations à visiter, nous voyons un grand potentiel pour élargir notre portefeuille dans des hotel à travers l'Afrique du Nord », a déclaré Carlos Khneisser, vice-président du développement, Moyen-Orient et Afrique pour Hilton. « La Tunisie a une riche tradition de tourisme et d'hospitalité et nous sommes ravis de nous associer avec le propriétaire, Société Marhaba Beach, pour amener Hilton dans le hôtel de Skanes alors que nous développons notre portefeuille dans plusieurs endroits à travers le pays. »

Pour sa part, le propriétaire de la société Marhaba Beach Hichem Driss a indiqué : « Nous sommes ravis de former un partenariat avec Hilton pour ouvrir un complexe Hilton haut de gamme - qui fait partie du développement de Palm Lake Monastir - un nouvel investissement à Skanes qui comprendra des commerces, des divertissements et des résidences. Nous sommes fiers d'apporter l'hospitalité renommée de Hilton sur la côte tunisienne, ce qui renforcera encore l'offre touristique et l'attrait international de la destination. »

Le Hilton Skanes Monastir Beach Resort proposera ainsi 332 chambres et suites élégantes, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée et sera situé dans de beaux jardins paysagers avec accès à la plage privée du complexe. Les clients pourront également profiter de deux piscines extérieures spectaculaires, d'un spa et centre de bien-être avec une piscine intérieure, ainsi que de vastes installations de remise en forme, de terrains de tennis et d'un club pour enfants pour les divertissements en famille.

Les options de restauration comprendront huit points de vente d'aliments et de boissons, dont deux restaurants de spécialités, un restaurant ouvert toute la journée, un bar spécialisé, un bar au bord de la piscine ainsi que deux cafés-salons. L'hôtel proposera également un Food Truck proposant les dernières tendances culinaires. Pour les réunions et les événements, le complexe disposera de plus de 700 mètres carrés d'espace de réunion, un emplacement idéal pour les mariages, les célébrations ainsi que les voyages d'affaires.

Le Hilton Skanes Monastir Beach Resort rejoindra plus de 200 complexes Hilton situés dans les destinations les plus prisées du monde. Hilton développe actuellement deux autres propriétés en Tunisie dans le cadre de ses marques Hilton Hotels & Resorts et DoubleTree by Hilton dans la capitale, Tunis.

Leader dans le domaine de l'hébergement et de l'hôtellerie, le groupe Hilton dispose d’un portefeuille de 18 marques de renommée mondiale comprenant plus de 6.300 établissements avec plus de 1.000.000 chambres dans 118 pays et territoires. Il a accueilli plus de 3 milliards de clients au cours de ses 100 ans d'histoire.

D’après communiqué