L’Union nationale de la femme tunisienne condamne les propos de Mohamed Affes

L’Union nationale de la femme tunisienne a condamné sévèrement les propos « hostiles aux droits de la Femme » tenus par un élu du peuple- Mohamed Affes- sous la coupole du Parlement, lors de la plénière consacrée à l’examen du budget alloué au ministère de la Femme, de la famille et des séniors.

Le député Al Karama avait affirmé, lors de la plénière du jeudi 3 décembre courant que les mères célibataires étaient « soit des trainées soit des femmes violées ».

Dans un communiqué publié samedi 5 décembre 2020, l’UNFT a qualifié les propos de Mohamed Affes de « rétrograde » et de « honte » à l’institution législative. « Ces déclarations renforcent le dénigrement et la stigmatisation faite à l’encontre des femmes. Il s’agit d’une banalisation des réalisations des Tunisiennes et une atteinte aux droits humains et aux conventions internationales », a-t-on indiqué dans le communiqué.

Dans ce sens, l’UNFT a décidé de saisir la Justice, dans le but de contribuer à la protection des femmes tunisiennes menacées par les discours de violence et de mettre fin à ce genre d’agissements.

L’union a appelé les députés à condamner, à leur tour, ces propos et à ne pas les inclure dans le compte rendu des délibérations de la séance du 3 décembre.

L’UNFT a appelé également l’Assemblée des représentants du peuple à rendre public sa position officielle afin de condamner les propos du député islamiste.

I.M.