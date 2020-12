La deuxième vague de Covid-19 fait souffrir le secteur privé

La crise sanitaire sans précédent a bousculé d'une manière inédite les conditions d'emploi au secteur privé. L'enquête BPS (Business Pulse Survey Tunisie) menée sur l’impact de la crise de Covid-19 sur le secteur privé formel en montre une photographie. L’enquête a été réalisée avec l’appui de l’enquête BPS développée par la Banque Mondiale et de l’INS, en termes de contenu et de séquence pour mieux refléter le contexte et les enjeux tunisiens. 2,500 entreprises du secteur privé ont été interrogées entre le 15 septembre et 15 octobre 2020, sur leurs activités pendant le mois de juillet.

Les effets de la crise sanitaire sur l'activité des entreprises sont différents selon les secteurs d'activité mais aussi selon la taille de l'entreprise. La crise a continué à perturber significativement le secteur privé, qui a enregistré une forte augmentation des fermetures définitives au 3e trimestre par rapport au 2ème trimestre.

Pour les 86,9% des entreprises ouvertes, 12,2% des entreprises sont restées ouvertes sans interruption (24,5% en T2) et 74,7% des entreprises ont ré-ouvert après une interruption. 7,7% des entreprises étaient temporairement fermées dont 7,0% sur décision de l’entreprise et 0,7% sur celle des autorités. 5,4% des entreprises étaient définitivement fermées : 1,5% à cause du Covid (0,3% en T2) et 3,9% pour d’autres raison (0,1% en T2).

Les secteurs les plus touchés

Les difficultés rencontrées par les entreprises varient selon les secteurs. Sans surprise, les entreprises du secteur des services d’hébergement et restauration et caféssont les plus touchées. 11,1% des entreprises du secteur sont à l'arrêt. Les fermetures affectent les entreprises du secteur des industries chimiques et pharmaceutiques (5,0% à cause de la Covid-19) et entreprises du secteur du commerce (0,8% à cause de la Covid-19).

Les micro-entreprises à l'arrêt

Les jeunes entreprises ont été plus nombreuses à avoir fermé définitivement 6,9% contre 5,6% pour les entreprises matures et 3,8% pour les entreprises établies. Toutefois, parmi les entreprises ayant déclaré être définitivement fermées en T2, 74% de celles fermées à cause du coronavirus et 57% de celles fermées pour d’autres raisons ont ré-ouvert en T3.

Ainsi, 99,5% des grandes entreprises ont affirmé qu’elles étaient en activité en T3 de même pour 95,4% des PME et 89% des micro-entreprises.





Les entreprises recourent aux licenciements

Au mois de juillet 2020, 59% des entreprises ont déclaré avoir procédé à des ajustements liés à l’emploi contre 53,7% en avril. Les entreprises qui ont effectué des ajustements, sont plus nombreuses à avoir eu recours aux licenciements : 17,7% des entreprises ont procédé à des licenciements en juillet contre 8% en avril.

Les entreprises ont, également, eu moins recours aux congés payés et sans salaire qui sont respectivement passés de 27,7% et 14,3% en avril à 18,2% et 7,2% en juillet. 10,9 % des entreprises ont procédé à des réductions salariales en juillet contre 13,3% en avril.

Le recours aux ajustements liés à l’emploi est plus important chez le secteur des services d’hébergement et restauration et café : 30,5% des entreprises ont eu recours à des licenciements, 22,1% à des congés payés, 21,5% à des réductions du nombre d’heures de travail et 21,2% à des congés sans salaires. Or, le recrutement a concerné seulement 8% des entreprises du secteur.

Les entreprises misent sur les plateformes numériques

Dans un contexte de dé-confinement, les entreprises ont continué à faire des ajustements pour faire face à la crise. Selon l'enquête, 9,3% des entreprises ont déclaré avoir augmenté leur présence en ligne en T3 contre 12,5% en T2. 2,3% des entreprises ont déclaré avoir augmenté leurs ventes en ligne en T3 contre 1,6% en T2. 2,5% des entreprises ont changé de produit contre 1,8% en T2.

Les entreprises ont augmenté leur utilisation des plateformes numériques principalement pour les tâches administratives (48,6%) et pour le travail à distance (43,2%). Les utilisations des TIC pour les moyens de paiements et les ventes ont augmenté respectivement de 19,5% et 10,1% en T2 à 26,3% et 23,1% en T3.

Trois secteurs utilisent davantage les plateformes numériques pour améliorer de multiples fonctions liées à la vente, au marketing, à la prestation de services et à l’administration : le secteur de la santé, des services hébergement, restauration et cafés et le secteur du bâtiment.





37% des entreprises incertaines à leur avenir !

Le risque perçu de fermeture des entreprises a augmenté de deux points entre la fin du 2ème trimestre et le 3ème trimestre passant de 35% à 37,2%.

57,8% des micro-entreprises redoutent une fermeture ou sont incertaines quant à leur avenir. Il en est de même pour 49,5% des PME et 41,9% des grandes entreprises.

Le risque de fermeture combiné avec l’incertitude est supérieur à 60% pour les jeunes entreprises et les entreprises matures contre moins de 50% pour les entreprises établies. Il est supérieur à 50% pour tous les secteurs mis à part celui de la santé avec seulement 31,8% en T3 en légère augmentation par rapport à T2, 27,2%.

Il est particulièrement élevé dans 4 secteurs spécifiques : l’information et communication, le bâtiment, les industries mécaniques et électriques et les services d’hébergement, restauration et cafés. Ce dernier a, par ailleurs, été marqué par une diminution du risque de plus de 5 points en T3 par rapport à T2.

Seules 42,2% des entreprises affirment pouvoir maintenir leurs opérations pendant une période supérieure à 12 mois en T3. Elles étaient 45,5% en T2.





Appui de l’Etat aux entreprises

Au 3ème trimestre 2020, les politiques de soutien les plus souhaitées par les entreprises, quelques soient leur âge, leur taille et leur statut exportateur, sont : les exonérations et les réductions d’impôt (42,7%), les injections directes de liquidité (37,6%) et les reports d’impôts (27,9%).

Davantage d’entreprises déclarent avoir bénéficié des mesures gouvernementales passant de 9,6% en T2 à 16,4% en T3. Deux secteurs ont su mieux tirer bénéfice des mesures gouvernementales en T3 : les services d’hébergement, restauration et cafés (29,5%) ainsi que le secteur du transport et de stockage (28,7%).

Selon l'enqête, plus de 37,6% des entreprises déclarent ne pas avoir pu bénéficier du soutien gouvernemental malgré leurs demandes. 15,7% des entreprises n’ont pas exprimé d’intérêt pour bénéficier de ces mesures. 12,4% des entreprises ont affirmé ne pas avoir bénéficié des mesures de soutien à cause de la difficulté du processus.

