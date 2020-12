Slim Tissaoui : Nous devons en finir avec l'impunité !

Le conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des dossiers sociaux, Slim Tissaoui, est revenu, vendredi 4 novembre 2020, sur les ondes de Shems FM, sur la manière dont le gouvernement agit face aux tensions sociales notamment avec l’émergence du "phénomène" des coordinations régionales.

Le conseiller du Hichem Mechichi a souligné que le manque d’un « travail de fond » qui permet de restructurer la situation générale du pays était à l’origine de la crise sociale actuelle. « Dans le cadre de la réforme structurelle, il est temps que tout le monde (partis, organisations et personnalités nationales) remette en question les priorités de la phase actuelle et sa manière de résoudre les problèmes. Les coordinations ne doivent pas remplacer le tissu social, politique et partisan » a-t-il souligné, qualifiant ce qu'il considère comme « phénomène de coordination régionale » de « retour en arrière !».

Au sujet du décès tragique d’un résident à l’hôpital de Jendouba, Slim Tissaoui a pointé un « relâchement » au niveau de l’administration et la généralisation de « l'impunité ».

Il a indiqué qu’il faudra en finir avec ces agissements qui ont coûté la vie à des citoyens.

C’est pour cela que le gouvernement va adopter une nouvelle démarche basée sur le suivi, la mise en garde et le recours aux sanctions, a précisé M. Tissaoui en indiquant que le gouvernement a entamé la mise en place du dispositif nécessaire à ce propos. « Chaque personne doit assumer la responsabilité de sa défaillance !», lance-t-il.

Revenant sur le sujet des négociations du gouvernement avec les coordinations régionales, Slim Tissaoui a souligné que le gouvernement a prôné le dialogue comme solution à la crise estimant que le dialogue est « la seule voie pour résoudre les problèmes ». « Nous ne voulons pas dé-constituer le tissu social en continuant de négocier avec les coordinations. La négociation se fait uniquement avec les instances et les institutions qui représentent officiellement les régions concernées », a-t-il-avancé.

La Task-force dans les régions devrait être annoncée la semaine prochaine, a fait savoir M. Tissaoui. Une équipe gouvernementale devrait négocier avec les représentants des régions sur le terrain. Cette équipe devra principalement faire le point sur les difficultés confrontées par les régions en question et lancer les projets retardés avec un délai suivi par le gouvernement.

