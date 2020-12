La Tunisie rejoint la Coalition internationale pour l'égalité salariale

Le ministère de la Femme, de la Famille et des séniors a annoncé, jeudi 3 décembre 2020, l’adhésion de la Tunisie à la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC). Une adhésion qui a été rendue possible parce que la Tunisie a rempli les critères de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le ministère a indiqué qu’il œuvrait à coordonner les efforts entre le gouvernement, le secteur privé et les organisations nationales dans le cadre de la coopération avec l’Organisation internationale du travail. L’objectif étant de consolider l’égalité salariale effective entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs.

La Coalition internationale pour l'égalité salariale a pour objectif de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans tous les pays du monde. La coalition est pilotée par l’organisation internationale du travail (OIT), l’ONU Femmes et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La coalition aide les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à réaliser des progrès tangibles visant à réduire les écarts salariaux entre les genres à l’échelle mondiale mais aussi régionale et nationale, a-t-on indiqué dans le communiqué.

