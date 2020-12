Cambriolage et autodafé au domicile de l’universitaire Emna Rmili

Le domicile de l’écrivain et universitaire, Emna Rmili, a été cambriolé et sa bibliothèque brulée samedi, apprend-t-on lundi 30 novembre 2020. La bibliothèque contenait de nombreux ouvrages et travaux de recherche.

Une vaste campagne de solidarité s’en est suivie dénonçant cet acte criminel odieux.

Des proches et connaissances de l’écrivain ont condamné fermement l’autodafé commis par les cambrioleurs laissant entendre qu’en s’attaquant à Emna Rmili et ses ouvrages – qui ont été brûlés - les auteurs visaient la femme tunisienne créative et libre.

Emna Rmili a, elle, exprimé sa gratitude à toute les personnes qui l’avaient soutenue dans son malheur assurant que, des œuvres, elle en créerait de nouvelles.

N.J.