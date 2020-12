La Haica adresse une mise en garde à Attessia TV pour utilisation de "langue hybride"

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a adressé, lundi 30 novembre 2020, une mise en garde contre la chaîne de télévision privée « Attessia TV », en ce qui concerne la nécessité d’éviter la confusion au niveau de l’utilisation des langues dans les contenus médiatiques diffusés.

La Haica appelle la chaîne à se conformer aux dispositions du cahier des charges et de la convention de licence relative au bon usage des langues. L'instance a appelé à éviter l’utilisation d’une langue « hybride » et à présenter toutes les émissions avec la langue arabe ou dialectale « claire » et « précise ». Et de noter que les présentateurs télé devraient traduire les termes des langues étrangères employés par les invités.

I.M.