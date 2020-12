Charfeddine : Appliquer la loi avec sévérité contre ceux qui bloquent les sites de production n’est pas la solution

Lors de son intervention en marge des travaux de la plénière consacrée ce lundi 30 novembre 2020 à la discussion du budget du ministère de l’Intérieur, le ministre Taoufik Charfeddine a eu à répondre aux questions des députés qui concernent nombre de sujets relevant de la sécurité.

Le ministre, qui a opté pour l’improvisation dans ses réponses, cherchant à travers cela à faire preuve de plus « d’honnêteté et de franchise », s’est d’abord dit honoré, si cela avait été le cas, d’avoir été nommé par le président de la République, Kaïs Saïed.

« Cela, si toutefois c’était vrai, ne fait que confirmer mon indépendance, le fait que je n’ai pas été soutenu par des partis » a-t-il affirmé.

Sur la question des manifestations qui secouent en ce moment plusieurs régions du pays, il a affirmé que l’ère de la répression est révolue et qu’il est aujourd’hui prouvé, de par la gestion des mouvements sociaux, que la Tunisie a adopté une sécurité républicaine qui consacre les droits de l’Homme.

Sur le projet de loi relatif à la protection des sécuritaires, il a souligné que le chef du gouvernement a décidé de le retirer pour réexamen car dans sa forme actuelle il manque, dans certains de ses articles, à garantir la sécurité souhaitée pour les concernés.

Quant aux blocages des sites de production suite à des mouvements de protestation, le ministre a estimé qu’il faut faire preuve de « compréhension et de tolérance », soulignant que l’application sévère de la loi n’est pas la solution et que si les citoyens en sont arrivés à agir de la sorte c’est justement parce que la loi a été bafouée dans le passé.

A la question relative au trafic des autorisations de chasse, il a assuré que ses services suivent de près ce dossier et que le recours à des moyens détournés dans l’octroi de ces autorisations fera l’objet de mesures disciplinaires.

« J’ai donné des instructions pour que les autorisations qui concernent le port des fusils de chasse soient en priorité accordées aux sécuritaires partis à la retraire qui en font la demande. Il faut être objectif, j’ai même appris qu’on accordait l’autorisation de chasser à des filles ! » A déclaré le ministre, avant de se rattraper en expliquant qu’il n’est pas logique d’accorder à des jeunes « filles ou garçons » l’autorisation de porter une arme alors qu’on la refuse à des personnes plus âgées et donc plus « mûres »…

