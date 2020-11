Hichem Mechichi et Jed Henchiri discutent des préoccupations des jeunes médecins

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu, jeudi 26 novembre 2020, le président de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins, Jed Henchiri, lit-on dans un communiqué de la Kasbah.

Hichem Mechichi a saisi l’occasion pour saluer les efforts corroborés des jeunes médecins dans l’appui de la lutte contre la propagation du virus SARS-Voc-2 reponsable de la pandémie Covid-19.

Jed Hechiri a, de son côté, a présenté au chef du gouvernement, les préoccupations et problèmes dont souffrent les jeunes médecins soulignant que leur situation s’est dégradée dans ce contexte de crise sanitaire.

Il a, également, formulé un ensemble de propositions de réforme en lien avec la formation, leur situation économique ainsi que l’état des établissements publics de santé.

Jed Henchiri a appelé, dans ce sens, à consolider la communication entre l’Etat et le ministère de la Santé d’un côté et les jeunes médecins de l’autre afin de trouver des solutions pour réattirer les médecins vers le secteur public de la santé et améliorer leur situation.

N.J.