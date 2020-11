La start-up tunisienne InstaDeep annonce une alliance stratégique avec BioNTech

La start-up tunisienne, « InstaDeep », leader EMEA dans les produits d'intelligence artificelle (IA), a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 25 novembre 2020, une alliance stratégique avec la société allemande d'immunothérapie de nouvelle génération BioNTech, pionnière de nouvelles thérapies contre le cancer et d'autres maladies graves.

Cette alliance stratégique pluriannuelle vise à appliquer les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) afin de développer de nouvelles immunothérapies pour une gamme de cancers et de maladies infectieuses. Dans le cadre cette collaboration, BIoNTech et InstaDeep vont former un laboratoire commun d'innovation en IA à Londres, au Royaume-Uni, et à Mayence, en Allemagne, pour faire progresser une série d'initiatives dans les domaines de la découverte et conception de médicaments, de l'ingénierie des protéines, des processus de fabrication et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

D’après communiqué