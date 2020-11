Pas de repas pour les élèves du collège pilote de Sfax à cause de la pénurie de gaz

La directrice du collège pilote de Sfax a annoncé, mercredi 25 novembre 2020, que la cantine de l’établissement ne servirait plus de repas aux élèves en demi-pension à partir de jeudi 26 novembre 2020. Et pour cause, la pénurie de bonbonnes de gaz.

La ville de Sfax est totalement immobilisée depuis lundi après que des protestataires ont bloqué l’accès à l’usine de mise en bouteille à Gabès. Les agents du complexe chimique de Gabès observent, en effet, une grève depuis le mois d’octobre en réaction à la non-satisfaction de leurs revendications par l’administration.

