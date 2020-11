Le Conseil de l’ordre judiciaire confie au parquet l’affaire des juges Akremi et Rached

Le Conseil de l’ordre judiciaire a annoncé, dans un communiqué publié dans la soirée de mardi 24 novembre 2020, avoir décidé de confier au parquet, l’enquête sur les soupçons liés aux affaires des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi et ceux liés aux affaires de corruption terroriste et financière contenus dans le rapport fuité qui a révélé la discorde entre l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi et le premier président de la Cour de cassation, Taieb Rached.

Il a également chargé l’inspection générale au ministère de la Justice de lui fournir les résultats des recherches sur toutes les plaintes déposées contre les deux juges dans un délai maximum de deux semaines.

Le Conseil a également décidé de lever l’immunité de Taieb Rached dans le cadre d’une affaire sur les trois déposées à son encontre et de reporter les deux autres le temps de finaliser la constitution du dossier.

Selon le rapport fuité et publié sur la toile, Béchir Akremi aurait confectionné des accusations mensongères contre Taieb Rached dans le but de se venger de la nomination de son successeur au poste de procureur de la République.

Dans ce même document le président de la Cour de cassation a accusé Béchir Akremi d’avoir menacé la présidente du CSM de vieux dossiers sur les membres du Conseil qu’il aurait gardé sous la main pour les utiliser en temps opportun comme outil de chantage. Taieb Rached a ajouté, dans ce sens, que Béchir Akremi avait mis son plan à exécution en dévoilant certains dossiers dans le but de porter atteinte à sa réputation.

Il a signalé, dans son rapport, que son confrère avait même abusé de son pouvoir – quand il était procureur de la République – pour frapper ses ennemis à travers la police judiciaire, le pôle judiciaire antiterroriste ainsi que le pôle judiciaire économique.

Le conflit entre les deux juges daterait de quelques années. Selon le rapport signé par Taieb Rached, des divergences auraient éclaté entre lui et son confrère au sujet des dossiers de l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi et l’affaire de l’homme d’affaires Chafik Jarraya. Taieb Rached était alors procureur général près la Cour d’appel de Tunis et Béchir Akremi, procureur de la République près du Tribunal de première instance de Tunis.

A l’époque Taieb Rached – missionné par le ministre de la Justice – aurait consulté les rapports de l’enquête menée alors par Béchir Akremi dans l’affaire Belaïd et Brahemi. Suite à quoi il se serait rendu compte que M. Akremi – qui a lui-même consulté à cinq reprises ces mêmes rapports de par son rôle de juge d’instruction au pôle judiciaire antiterroriste, selon les dires de M.Taieb – n’a interrogé ni le suspect Amer Belazzi ni les autres prévenus qui avaient témoigné contre lui en dépit de leurs liens directs avec l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

M.B.Z