Baddel – Tunisie Telecom : une incitation à un changement participatif

C’est en présence de quelques médias de la scène, que la directrice exécutive communication commerciale et corporate chez Tunisie Telecom, Hela Goucha, a révélé, mardi 24 novembre 2020, le message derrière la campagne « Baddel » que l’opérateur national a lancée la semaine dernière sur plusieurs supports de communication du classique au digital.

« C’est une invitation au changement », a affirmé Hela Ghoucha expliquant que la notion de participation est très présente dans cette campagne. « L’idée est aussi d’évoluer ensemble en tant qu’opérateur et consommateurs ».

« A travers cette campagne, nous appelons à être sensible au changement que nous sommes en train de mettre en œuvre et ainsi se soutenir mutuellement. En tant qu’opérateur, nous sommes à l’écoute de ce qui est demandé et nous sommes en train d’y répondre avec plusieurs projets, notamment celui de la couverture des zones blanches pour assurer une connectivité même dans les recoins de la Tunisie. Nous avons certes une responsabilité de par notre rôle d’opérateur mais nous avons également une responsabilité civile et citoyenne », a-t-elle indiqué.

Elle a rappelé, dans ce sens, que l’opérateur national offrait, aujourd’hui, une couverture réseau sur 95% du territoire tunisien, ce qui, d’ailleurs, consolide son rôle dans l’appui de la stratégie nationale d’inclusion digitale.

Soulignant que la campagne « Baddel » n’est pas uniquement axée sur le fait de capter ou d’attirer de nouveaux abonnés, la directrice exécutive communication commerciale et corporate de Tunisie Telecom, a affirmé que l’internet tunisien était un concept à part entière. « Nous avons notre propre façon de consommer internet. C’est pourquoi, cette campagne vise, en plus d’offrir le meilleur de la connectivité en termes de technologies et de débit, à permettre aux consommateurs – dans une prochaine phase – d’avoir accès à des offres personnalisées qui correspondent au plus près à leurs besoins ».

Elle a évoqué, dans ce même contexte, les différentes actions mises en place par Tunisie Telecom. « Nous avons beaucoup investi dans notre réseau, dans la fibre optique et le fixe. Nous avons élaboré des offres avec des réductions et déployé de nouveaux services avec nos e-shops et même dans nos boutiques physiques afin d’arriver à terme à un service totalement digitalisé qui répond aux attentes des consommateurs », a avancé Hela Ghoucha.

