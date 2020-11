Kasserine : une autre vanne de pétrole fermée !

Le porte-parole du sit-in du champ pétrolier Douleb à Kasserine, Mohamed Raouf Khadhraoui, a indiqué, lors de son intervention ce mardi 24 novembre 2020, sur Express FM, que la vanne de pétrole a été fermée hier.

« Nous avons donné un délai d’une semaine au gouvernement mais arrivé ce délai nous avons décidé de fermer la vanne. Nous avons beaucoup de projets entravés alors que les budgets ont été validés, il suffit d’appuyer sur un bouton mais on attend toujours qu’on réponde à des revendications légitimes » a-t-il expliqué.

Mohamed Raouf Khadhraoui a précisé que les revendications des manifestants, comme c’est le cas pour le sit-in de Sbeïtla, concernent le développement et l’emploi.

Depuis l’accord d’El Kamour et la reprise de l’activité dans le champ pétrolier, de nombreuses régions du pays se sont soulevées pour emboiter le pas à Tatouine.

La crise d’El Kamour a perturbé, des années durant, l’activité pétrolière dans la région de Tataouine. Un accord avait été conclu en 2017 avec l’ancien gouvernement de Youssef Chahed mais les blocages se sont poursuivis, engendrant des pertes considérables pour l’Etat, jusqu’à ce que les termes de l’accord ne soient mis en pratique.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a enfin annoncé, le 6 novembre dernier, qu’une solution a été trouvée pour lever le sit-in à El Kamour et que le champ allait reprendre son activité.

Le 8 novembre, les Tunisiens ont pris connaissance des détails de l’accord El Kamour conclu avec l’ancien gouvernement en date du 15 juin 2020.

La Société d’Environnement de Plantation et de Jardinage a été classée en tant que société à participation publique sous tutelle du ministère de l’Agriculture, bénéficiant des augmentations du secteur public. Il a été convenu d’autoriser l’accélération du paiement des salaires des agents de la société et le recrutement de 1000 agents et cadres. L’accord consiste aussi à charger les commissions régionales de l’emploi du dossier des recrutements en garantissant la représentativité de la délégation régionale et approuver le principe de l’augmentation des salaires des agents et des cadres de la société. Elles seront versées à partir du mois d’octobre 2020. Enfin autoriser le démarrage de l’étude du plan d’affaires élaboré par la société.

Pour ce qui est de South Services Compagny, il a été décidé d’autoriser une vérification de la gestion financière et administrative et déterminer les responsabilités. Autoriser l’augmentation du capital de l’entreprise à la lumière d’un plan d’action qui doit être présenté dans un délai n’excédant pas les trois mois. Autoriser la prolongation et la signature de contrats avec les sociétés pétrolières, en accordant la priorité à la société pour les nouveaux contrats durant cinq ans renouvelables.

Ce bras de fer remporté par El Kamour a donné des idées aux autres régions. Aujourd’hui ce sont des grèves générales qui ont été annoncées à Béja et à Kairouan. Sfax connait une pénurie de bombonnes de gaz à cause de protestations à Skhira et du blocage des routes menant à l’usine de mise en bouteille de Gabès et les choses ne semblent pas se calmer. M.B.Z