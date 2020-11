Réactions à l’interview de Taieb Rached

L’interview accordée par le président de la Cour de cassation Taieb Rached à la chaîne Attessia TV lundi 23 octobre a fait réagir les internautes tunisiens. Et comment ! C’est une première de voir le magistrat le plus gradé du pays étaler le linge sale de sa profession dans un média à grande audience.

C’est également une première de voir ce haut magistrat avouer, sans sourciller, qu’il est un « gachar » (commerçant) de terrains.

En réaction, Samia Abbou a déclaré sur Shems FM que Taieb Rached ne peut plus être garant des travaux de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois. Il ne peut plus, également, sanctionner les corrompus.

L'activiste Mohamed Ali Mankaï a déclaré pour sa part : « si les magistrats entrent dans des conflits internes et s’échangent les accusations, et que ces conflits deviennent publics et dans les médias, sachez que l’Etat est devenu menacé dans ses structures. La base même de la confiance en l’Etat réside dans la confiance dans la Justice ».

L’avocat Chokri Azzouz a, pour sa part, indiqué que l’ordre du jour de la réunion du Conseil de la justice judiciaire (prévue aujourd’hui NDLR) sera la levée de l’immunité de Taieb Rached. Sans citer son nom, Me Azzouz affirme que le magistrat va payer quinze ans d’indic policier chez Ben Ali et Daoues, avec le grade de juge à l’inspection. Il a causé beaucoup de destruction et de dégâts à des dizaines de juges et leurs familles, notamment parmi les militants de l’association qui ont travaillé dur pour avoir une justice nationale indépendante. Ca sera la mère des batailles judiciaires.

R.B.H