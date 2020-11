Mandat de dépôt à l’encontre du coordinateur général d'El Kamour Dhaw El Ghoul

Le substitut du procureur et porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Tataouine, Kacem Mezguar, a affirmé, dans une déclaration accordée lundi 23 novembre 2020, à Business News, qu’un mandat de dépôt a été émis à l’encontre du coordinateur général d'El Kamour, Dhaw El Ghoul.

Dhaw El Ghoul fait l’objet de cinq accusations. Il a été placé en détention pour avoir menacé un fonctionnaire, pour avoir agressé un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, pour avoir diffamé et menacé un agent, pour des menaces relevant du pénal et enfin pour atteinte aux mœurs.

L’affaire, précise le porte-parole du Tribunal de Tataouine, remonte à hier soir. Une patrouille avait arrêté un véhicule qui circulait en violant le couvre-feu et vérifiait l’identité du conducteur. Dhaw El Ghoul s’est alors rendu sur place et a exigé qu’on libère le contrevenant car c’est « son ami », menaçant l’agent de police et ajoutant que c’est lui qui commande le pays.

Il a indiqué qu’en refusant d’obtempérer, l’agent a été agressé ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille de renfort qui a pu maitriser Dhaw El Ghoul en ayant recours au gaz lacrymogène.

Kacem Mezguar a tenu à souligner que l'arrestation et la détention de Dhaw El Ghoul hier soir n'a rien à avoir avec l'autre affaire dans laquelle ce dernier est impliqué et pour laquelle le juge d'instruction l'a maintenu en liberté en attendant la fin de l’enquête.

Dhaw El Ghoul avait aussi été arrêté le 17 novembre dans une affaire de droit commun puis maintenu en liberté. Il aurait participé à une embuscade contre une patrouille de la garde douanière dans le désert de Tataouine pour aider des contrebandiers qui faisaient passer d’importantes quantités de marchandise.