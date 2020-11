Fitch Ratings révise les perspectives de la Tunisie de stables à négatives

Dans une publication émise ce lundi 23 novembre 2020, sur son site officiel, l’agence de notation, Fitch Ratings, a annoncé avoir révisé les perspectives de la Tunisie de stable à négatif et a confirmé la notation par défaut des émetteurs en devises à long terme à « B ».

L’agence de notation explique que les perspectives négatives reflètent une aggravation des risques de liquidité budgétaire du fait d'une forte détérioration des finances publiques et du vaste environnement macroéconomique causé par le choc pandémique du coronavirus. Un paysage politique fragmenté et des tensions sociales enracinées font peser des risques significatifs à la baisse sur les progrès des réformes budgétaires cruciales et pourraient compliquer les efforts visant à obtenir de nouveaux financements du FMI et du commerce, même si les autorités restent attachées aux politiques d'assainissement budgétaire et bénéficient d'un fort soutien officiel des créanciers.

« Nous prévoyons que le déficit de l'administration centrale (CG) s'élargira à 10,5% du PIB en 2020, contre 3,3% en 2019, globalement conforme à l'objectif du projet de budget supplémentaire, et supérieur à la médiane prévue de la catégorie `` B '' de 7,8%. Cela reflète une augmentation des dépenses salariales en raison des augmentations de salaire accordées dans le cadre d'un accord de 2019 avec les syndicats ainsi que des dépenses plus élevées pour lutter contre la pandémie, ainsi que des retombées budgétaires dues à une récession économique sans précédent » indique l’agence.

Fitch Ratings a souligné que la croissance économique de la Tunisie a constamment sous-performé la médiane de la catégorie «B» depuis 2011, reflétant à la fois la détérioration de la compétitivité, les perturbations de l'activité économique dues aux troubles sociaux et aux chocs exogènes. « Les perturbations liées à la crise sanitaire entraîneront une contraction record de 8% du PIB en 2020 (médiane B prévue : -4,8%), selon nos prévisions. La croissance reviendra à 4% en 2021 (médiane B prévue : 4,5%) soutenue par l'économie diversifiée de la Tunisie, une forte production agricole et de riches ressources touristiques, et une normalisation de l'activité minière. Nous projetons une inflation moyenne de 5,6% en 2020-2021, au-dessus de sa moyenne à long terme de 4,5% » a ajouté l’agence de notation.

M.B.Z