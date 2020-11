Bug Bounty : La Tunisie parmi les pays les plus récompensés par Facebook

Facebook a rappelé, jeudi 19 novembre 2020, qu'il offrait des primes à des informaticiens qui identifieraient des failles de sécurité dans ses pages, depuis 2011.

Le site communautaire a annoncé que le programme « Bug Bounty » avait reçu, en 2020, près de 17.000 rapports au total et offert mille primes aux chasseurs de bugs. « Les trois premiers pays sur la base des primes » attribuées cette année sont l'Inde, la Tunisie et les États-Unis.

« Au cours des 10 dernières années, plus de 50.000 chercheurs spécialisés dans la sécurité (informatique) ont rejoint ce programme et nous avons offerts une prime à 1.500 chercheurs de 107 pays», a indiqué Facebook sur son blog. Certains chercheurs ont été choisis pour rejoindre les équipes de sécurité et d'ingénierie de Facebook.

I.M.