Braquage dune ambulance à Tunis

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2020, des malfrats se sont attaqués à une ambulance. Tout un guet-apens a été mis en place à cet effet, Des cailloux ont été placés sur l’autoroute, au niveau du tournant El Mourouj, qui ont endommagé le moteur et provoqué l'arrêt du véhicule. C’est alors qu’un groupe d'individus a caillassé le véhicule.

L’affaire a été dénoncée par le membre du conseil scientifique Samir Abdelmoumen et le médecin urgentiste au service de Samu 01 qui était sur place et qui a témoigné dans un post Facebook et dans une déclaration ce jeudi 19 novembre 2020 au micro de Jihène Miled dans son émission Sbeh Enness sur Mosaïque FM.

M. Abdelmoumen a estimé que « ce pays est à la dérive ». M. Darraji a, pour sa part, martelé dans son post facebook : « La honte ! A 1h le matin, ils essaient de braquer l'ambulance en intervention. On a dû faire intervenir une 2ème ambulance pour évacuer l'équipe et le matériel. Pendant ce temps, et à cause de ces personnes dégueulasses, le territoire de Tunis était sans ambulance !!! A toi le connard, imagines que c'était ton parent qui était dans l'ambulance ! ».

Lors de son intervention, il a indiqué que cet incident n’est pas isolé et que mêmes les forces de l'ordre ont reconnu être la cible d’une tentative de braquage au même endroit. Et de souligner que les équipes du Samu ont peur d’intervenir dans certains quartiers.

L’ambulance attaquée a dû être déchargée de son matériel, et les forces de l’ordre ont escorté la seconde ambulance à la base. Certes, l’équipe qui se trouvait à bord va bien, mais le médecin urgentiste a estimé que ces actes sont inacceptables.

