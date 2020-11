Elyes Fakhfakh dément tout rapport avec le dossier des déchets italiens

L’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a publié ce jeudi 19 novembre 2020, un post sur les réseaux sociaux pour démentir tout rapport avec l’affaire des déchets importés d’Italie.

« Contrairement à ce que disent Samir El Wafi et Lotfi Laâmari, je n’ai aucun lien, ni direct ni indirect, avec cette affaire et la société dans laquelle j’avais des actions non plus. Je me réserve le droit de poursuivre en justice ceux qui me diffament » a écrit Elyes Fakhfakh.

Rappelons que l’affaire concerne l’importation illégale de déchets en provenance d’Italie et fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire et administrative.

M.B.Z