Allégement des mesures anti-Covid : Les propriétaires de cafés dénoncent leur exclusion

Le vice-président de la Chambre nationale des propriétaires des cafés classe A, Sadri Ben Azouz, a exprimé l’incompréhension des professionnels du secteur, suites aux nouvelles décisions sanitaires et qui les excluent.

En effet, ce mercredi 18 novembre 2020, le ministre de la Santé a annoncé l’allégement de certaines mesures anti-Covid-19 dont notamment le prolongement des heures de travail pour les restaurants jusqu’au couvre-feu et de leur permettre de travailler la nuit pour une livraison à domicile des commandes.

M. Ben Azouz a relaté, au micro de Wissal Kasraoui dans une déclaration à Houna Shems sur les ondes de Shems FM, l’étonnement du secteur et sa déception. Et de surenchérir que s'il y avait des études scientifiques justifiant le prolongement des horraires de travail aux restaurants et le non-prolongement aux cafés, il fallait les communiquer à la chambre.

Il a indiqué qu’un rassemblement de protestation sera organisé par les professionnels demain, jeudi 19 novembre à 10h devant le siège du gouvernorat à Sfax.

A cette occasion, les professionnels réclameront le prolongement des heures de travail outre un ensemble de revendications, notamment le report du payement de toutes les factures liées à l’exploitation et une indemnisation partielle pour les pertes engendrées à cause de la pandémie du Covid-19.

I.N