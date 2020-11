Une nouvelle plateforme pour signer des documents en ligne

L’Ati, en collaboration avec Universa Blockchain, a mis en place une solution de signature électronique certifiée et légale qui assure transparence et sécurité pour signer des documents en ligne de là où on se trouve.

« mydocuments.tn » promet de simplifier le processus de signature des documents et de s’affranchir de la contrainte de la paperasse, le tout en ayant recours aux technologies les plus innovantes.

M.B.Z