Pfizer - Suivre le traitement pour le cancer du poumon en période de pandémie Covid-19

Cette année a été particulièrement dure, et avec la remontée des nombres de cas de COVID-19, de nombreux patients atteints de cancer du poumon, et ceux qui soupçonnent qu'ils pourraient avoir un cancer, sont inquiets et évitent de consulter un médecin et de se rendre à l'hôpital pour faire des examens médicaux par peur d’attraper le virus.

Il est crucial de combattre la peur par des faits !

Nous vous invitons à suivre ces quelques conseils ci-après pour vous aider à vous faire dépister et à suivre votre traitement en toute sécurité.

Informez-vous mieux auprès de votre médecin :

La pandémie a généré beaucoup d’angoisse et de confusion, spécialement chez les personnes qui ont récemment reçu un diagnostic de cancer du poumon. Les décisions concernant le protocole de traitement doivent être prises conjointement avec l’équipe médicale, sachant qu’un diagnostic précoce offre de meilleures chances de rémission. Il est donc très important de s’informer auprès de votre médecin concernant votre protocole de traitement. En communiquant avec lui, vous pouvez mieux évaluer les avantages et les risques liés au commencement, à la poursuite, à la modification ou à l'arrêt de votre traitement. De plus, votre médecin pourra vous rassurer concernant l’approvisionnement en médicaments prescrits pendant cette période.

Des questions essentielles à poser à votre médecin

· Faudrait-il modifier mon traitement actuel ?

· Aurai-je accès aux médicaments prescrits sans problème pendant cette période ?

· Pourrai-je continuer à me rendre à l’hôpital pour faire mes examens médicaux sans soucis ?

· Si jamais ce n’est pas possible de me rendre à l’hôpital, comment pourrai-je rester en contact avec vous ?

Exploitez les services de téléconsultation

Si vous souhaitez avoir ces conversations avec votre médecin, mais que vous hésitez à vous rendre en personne, vérifiez avec lui si des services de télémédecineou de consultation à distance sont disponibles. Il est nécessaire de coordonner avec votre médecin pour fixer la cadence de vos rendez-vous en ligne afin d'éviter de compromettre votre protocole de traitement. Pour vous aider à mieux gérer votre temps, nous vous conseillons de tenir un carnet dans lequel vous écrirez au cours de la semaine des notes ainsi que des questions à poser à votre médecin lors de votre prochaine téléconsultation.

Avant de prendre une décision concernant votre traitement, assurez-vous de consulter votre médecin et d’avoir les réponses à toutes vos préoccupations. L'arrêt ou le report du traitement par peur peut avoir des conséquences graves et irréversibles. Si vous avez peur de rendre visite à votre médecin en personne, commencez par savoir si ce serait possible d’utiliser les services de téléconsultation pour lancer le processus.

En conclusion, pendant cette période sans précédent, les reports des patients des dépistages, des tests diagnostiques et des traitements se multiplient et peuvent avoir un impact négatif sur votre santé. Suivez les conseils mentionnés ci-dessus, affrontez la peur avec des faits et protégez votre santé.

Bon courage !