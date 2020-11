Dialogue inter-libyen : Carthage se félicite de lissue positive des pourparlers

La présidence de la République a publié, mardi 17 novembre 2020, un communiqué se félicitant de l’aboutissement des pourparlers du Dialogue inter-libyen organisé en Tunisie sous l’égide des Nations unies du 9 au 15 novembre.

Elle a salué l’issue positive de ce forum, notamment les efforts déployés par les différents participants et la responsabilité dont ils ont fait preuve pour parvenir à une solution politique a conflit.

Les parties au conflit ont convenu, lors de ce forum, d’organiser des élections nationales libyennes le 24 décembre 2021.

La présidence de la République a appelé toutes les parties libyennes à continuer sur cette même lancée afin d'atteindre les objectifs souhaités dans les plus brefs délais et ainsi répondre aux aspirations du peuple libyen et mettre un terme à la crise.

Soulignant les efforts logistiques déployés par la Tunisie pour garantir la réussite de ce Dialogue inter-libyen, la présidence de la République a renouvelé sa prédisposition à continuer à soutenir la mission d'appui des Nations unies en Libye.

