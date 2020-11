Dhaw El Ghoul libéré

Le juge d'instruction de Tataouine a décidé de maintenir le coordinateur général d'El Kamour, Dhaw El Ghoul, en liberté en attendant l'achèvement de l’enquête, annonce le porte-parole de la coordination El Kamour, Tarek Haddad, dans une vidéo partagée ce mardi 17 novembre 2020, sur les réseaux sociaux.

Dhaw El Ghoul a été arrêté par les forces de l’ordre, ce qui a engendré tensions et manifestation, ce mardi 17 novembre 2020, à Tataouine. Les protestataires estiment que son arrestation est due à son rôle dans le sit-in du Kamour alors que dans l’accord signé par l’Etat, ce dernier s’engage à ne pas poursuivre judiciairement les protestataires et à retirer les plaintes déposées.

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tataouine, Kacem Mezguar, avait affirmé ce matin que l’arrestation de Dhaw El Ghoul n’a aucune relation avec les événements survenus au Kamour et que ce dernier a commis un crime de droit commun et qu'il est recherché par les forces de l’ordre.

« Dhaw El Ghoul a commis un crime de droit commun fin septembre dernier. En ce qui concerne les faits, une unité de la Garde douanière avait arrêté dans le Sahara à Tataouine un véhicule rempli de produits de contrebande. Alors qu’elle était en train de procéder à l’arrestation et la saisie, un groupe d’individus est venu pour aider les contrebandiers et a permis leur fuite. Parmi eux, Dhaw El Ghoul et une autre personne qui a été arrêtée ultérieurement. Depuis, il est recherché et le poste de police de Djerba-Midoun vient de nous informer de son arrestation », a-t-il indiqué au micro de Shems FM.

M.B.Z