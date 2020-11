El Kamour : Dhaw El Ghoul aurait commis un crime de droit commun

Le coordinateur général d'El Kamour, Dhaw El Ghoul, a été arrêté par les forces de l’ordre, ce qui a engendré tensions et manifestation, ce mardi 17 novembre 2020, à Tataouine. Les protestataires estiment que son arrestation est due à son rôle dans le sit-in du Kamour alors que dans l’accord signé par l’Etat, ce dernier s’engager à ne pas poursuivre judiciairement les protestataires et à retirer les plaintes déposées.

En réponse, le porte-parole du Tribunal de première instance de Tataouine, Kacem Mezguar, a affirmé ce mardi que l’arrestation de Dhaw El Ghoul n’a aucune relation avec les événements survenus au Kamour et que ce dernier a commis un crime de droit commun et qu'il est recherché par les forces de l’ordre.

« Dhaw El Ghoul a commis un crime de droit commun fin septembre dernier. En ce qui concerne les faits, une unité de la Garde douanière avait arrêté dans le Sahara à Tataouine un véhicule rempli de produits de contrebande. Alors qu’elle était en train de procéder à l’arrestation et la saisie, un groupe d’individus est venu pour aider les contrebandiers et a permis leur fuite. Parmi eux, Dhaw El Ghoul et une autre personne qui a été arrêtée ultérieurement. Depuis, il est recherché et le poste de police de Djerba-Midoun vient de nous informer de son arrestation », a-t-il indiqué au micro de Shems FM.

I.N