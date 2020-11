Un livre de Khémais Khayati piraté sur Amazon !

Le journaliste et auteur, Khémais Khayati, a indiqué avoir retrouvé son livre piraté sur le site Amazon, dans un statut publié lundi 16 novembre 2020 sur son compte officiel.

Il a partagé la version authentique et celle piratée, lançant que: « La première version n'est pas la mienne et je ne l'ai jamais passée à Amazon... Allez savoir qui la leur a donnée et comment ».





L'auteur a, ainsi, précisé que l'édition principale et unique était maquettée par Sharifa Abu Seif, imprimée par son père Salah Abu Seif et diffusée par Sindbad (qui n'en est pas l'éditeur). Et de noter: « sur la couverture légale c'est Khémais Khayati. Sur la piratée c'est Khayati Khémais ». Notons toutefois que sur la couverture publiée par Amazon, il est mentionné qu'il ne s'agit pas de la couverture réelle du livre.





I.M.