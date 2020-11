Ennahdha prépare son divorce de Qalb Tounes

Le mariage d’intérêts entre Ennahdha et Qalb Tounes touche à sa fin, les islamistes cherchent à se séparer à l’amiable de Nabil Karoui, apprend Business News.

Les raisons ? Une étude interne a été élaborée par Ennahdha et elle est fort inquiétante pour eux. D’après cette étude, il semble que les bases d’Ennahdha voient très mal cette alliance avec le parti qui, il y a un an, était synonyme de corruption. L’impact de l’alliance sur le parti et ses bases semble néfaste. D’où la décision de Rached Ghannouchi de faire arrêter toute alliance avec Qalb Tounes, y compris au Parlement.

C’est là que le bât blesse, car sans Qalb Tounes, Ennahdha n’a plus de poids significatif au sein du Parlement. Pour parer à cela, Rached Ghannouchi tente de nouer d’autres alliances y compris le bloc démocratique, notamment Attayar. Le parti des Abbou a cependant refusé. Rached Ghannouchi n’est pas résigné pour autant et il tente, par différents moyens, de trouver des personnes capables de l’aider dans son entreprise. Pour cela, il a carrément contacté Kaïs Saïed pour l’aider à nouer ces rapprochements. Il a essuyé un refus net du président de la République.

R.B.H.