Les imams de Kairouan appellent à la réouverture des mosquées

Les imams des mosquées de la ville de Kairouan, ont appelé, dans une lettre adressée dimanche 15 novembre 2020, au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à la réouverture des mosquées fermées dans le cadre des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Les imams ont souligné que cette fermeture n’a aucun sens et aucun fondement, expliquant que les « fidèles sont les personnes qui respectent le plus le protocole sanitaire », que « la fermeture des mosquées a créé un état de déprime généralisé », que « les mosquées participent à rassurer les citoyens et à les sensibiliser » et que « les gens se retournent vers Dieu et prient dans les mosquées lorsqu’ils traversent des épreuves difficiles ».

Ils ont enfin appelé les autorités à l’ouverture immédiate des mosquées ou à assumer la responsabilité de la « colère des fidèles et de leurs réactions ».

