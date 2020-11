Maya Ksouri : Je soutiens Abir Moussi et le PDL contre les frères musulmans !

L’avocate et chroniqueuse Maya Ksouri a confirmé, à travers un statut posté, ce lundi 16 novembre 2020, qu’elle a bien été présente au sit-in de protestation du PDL contre l’Union de Karadhaoui à Tunis, aux côtés de Abir Moussi.

« Je n’ai rien à cacher et je n’ai rien à craindre. Je ne traine pas de casseroles pour me retrouver dans l’obligation d’éviter les Khwenjia [frères musulmans] ou certains gamins de la Gauche. On s’exprime, on dit ce qu’on pense, sans crainte et sans arrière-pensée. C’est la plus grande force. Aujourd’hui, je soutiens le PDL et Abir Moussi dans leur mouvement contre les frères musulmans en Tunisie, comme j’ai déjà soutenu Nidaa Tounes avant qu’il ne nous trahisse, comme j’ai déjà soutenu Al Watad avant l’assassinat de Chokri Belaïd et comme j’ai déjà soutenu Youssef Chahed au début de sa guerre contre la corruption avant qu’il ne dévie ».

Elle ajoute : « Au final je soutiendrai tout ce qui pourrait libérer mon pays de ces frères musulmans et de la corruption. Débarrassons-nous de ça, puis nous allons gérer nos différences dans le cadre d’un Etat civil et moderne… » .

S.H