Affaire des déchets importés - Ouverture des conteneurs au port de Sousse

Les membres de la commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ont effectué, lundi 16 novembre 2020, une visite au port commercial de Sousse dans le but d'examiner de près l’affaire des déchets importés d’Italie.

Une enquête a été, rappelons-le, ouverte sur un marché conclu par une société tunisienne pour l’importation des déchets de l'Italie, indique le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, précisant qu’il n’a octroyé aucune autorisation à la société en question.

C’est l’émission les Quatre vérités de Hamza Belloumi qui a révélé l’affaire au grand public. Une société importait de grandes quantités de déchets domestiques en Tunisie depuis l’Italie. L’enquête journalistique précisait que cette société empochait 48 euros pour chaque tonne de déchets et que les fins de ces opérations n’étaient pas connues, surtout que des déchets hospitaliers sont aussi importés et que cela n’était pas conforme aux normes nationales et internationales.

