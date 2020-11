Réunion entre les cadres du ministère de la Santé et une délégation de lOMS

Une séance de travail s'est tenue, ce dimanche 15 novembre 2020, au siège du ministère de la Santé, réunissant un certain nombre de hauts dirigeants du ministère avec une délégation d'experts du bureau régional de l'OMS, dans le cadre du soutien de l'Organisation mondiale de la Santé aux efforts de la Tunisie pour faire face à la pandémie de Covid-19.

La visite d'une semaine de cette délégation comprend une série de réunions avec des responsables du ministère de la Santé et des visites sur le terrain dans un certain nombre d'établissements de santé pour constater et soutenir l'expérience de la Tunisie face à cette pandémie.

S.H