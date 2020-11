Hichem Mechichi : Ce gouvernement ne fait pas partie de tiraillements politiques

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé ce dimanche 15 novembre 2020, une journée gouvernementale à Hammamet. Il a affirmé que le combat de son gouvernement est: « un combat contre la pauvreté, le chômage, la dégradation des infrastructures, les difficultés économiques et l'épidémie du Coronavirus ».

A cette occasion, il a renouvelé sa détermination à suivre la situation du pays et à mettre en place le prochain plan stratégique afin de résoudre les véritables préoccupations des citoyens.

Après avoir passé en revue le plan stratégique de l’action gouvernementale dans la période à venir, le chef du gouvernement a étudié les grands dossiers économiques et sociaux aux niveaux régional et national. Il a souligné sa focalisation sur cinq priorités, qui reposent sur cinq axes: « Mettre un terme à l’hémorragie des finances publiques, mettre en place un ensemble de mesures spéciales pour réformer le secteur public, restaurer la confiance et soutenir l'investissement, préserver le pouvoir d'achat des citoyens, protéger les classes démunies et accompagner les Tunisiens à l'étranger ».

Lors de sa réunion, Hichem Mechichi a tenu à souligner que son gouvernement est: un « gouvernement de solutions et de réalisations », assurant qu’il est loin des tiraillements politiques. « Ce gouvernement ne fait pas partie de ces tiraillements et des conflits. Toutes les composantes du paysage politiques sont, non seulement, des amis, mais aussi des partenaires avec lesquels nous collaborons ».

S.H