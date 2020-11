Kaïs Saïed reçu par le Cheikh Tamim Ben Hamad El Theni au Cabinet princier

Le président de la République, Kaïs Saïed est arrivé, ce dimanche 15 novembre 2020, au cabinet princier, où il a été reçu par le Cheikh Tamim Ben Hamad El Theni.

En visite à l'émirat du Qatar de deux jours, en réponse à l'invitation du prince du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad El Theni, le président de la République est arrivé dans la soirée d’hier à Doha. Il a été reçu à l’aéroport de Doha par le ministre qatari des Affaires étrangères Khalid bin Mohammad Al Attiyah, le ministre de la Défense, Hamad Bin Ali Al Attiyah, le ministre de la Culture, Salah bin Ghanem Al Ali, ainsi que l’ambassadeur de la Tunisie à Doha, Slah Salhi.

Durant cette visite, le chef de l’Etat est accompagné par quatre ministres. Il s’agit de Othman Jerandi ministre des Affaires étrangères, de l’émigration et des tunisiens à l’étranger, Ali Hafsi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l’ARP, Mohamed Bousaïd, ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, et Kamel Dguich, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle

