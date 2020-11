Décès du professeur de Oud Khaled Bessa

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, ce dimanche 15 novembre 2020, avec beaucoup d’amertume, le décès du musicien et professeur de Oud, Khaled Bessa après un long combat avec la maladie.

Le défunt est l’un professeur les plus chevronnés de cet instrument. Il a présidé le département du Oud durant des années à l'institut national de Musique de Tunis et l’a enseigné à l’institut supérieur de Musique. On compte plusieurs publications à son actif à propos des méthodes d’enseignement pédagogique de cet instrument.

Paix à son âme