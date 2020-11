Rapport de la Cour des comptes : Ennahdha estime être le bon élève des élections 2019

Ennahdha a réagi, ce jeudi 12 novembre 2020, au contenu du rapport de la Cour des comptes sur les résultats de contrôle des dernières élections.

Le mouvement a ainsi mis en relief sa coopération « totale » avec l’instance judiciaire et ses équipes de contrôle, notamment en répondant à toutes leurs demandes et en leurs soumettant tous les documents requis dans un cadre de coordination et concertation entre les deux parties.

Par ailleurs, il estime qu’il est l'un des partis politiques qui ont le plus respecté l’application de la loi, qui ont fourni des réponses aux magistrats de la cour.

Et de soutenir que le parti œuvrera à clarifier vis-à-vis des autorités compétentes tous les points de litige liés à la performance du mouvement lors des élections de 2019 avec toute responsabilité et transparence.

Ennahdha a, en outre, tenu à rappeler que le mouvement ne dispose pas de représentations à l’étranger, la loi des pays hôtes l’interdisant.

Et de souligner que le parti continuera le développement de sa direction et de son système d’information afin qu’il soit compatible avec les besoins modernes et conformément à la loi, à la transparence et à l’intégrité.

Notons que le mouvement a été épinglé, dans ce rapport, dans une affaire de lobbing. Ennahdha a signé un contrat avec Burson Cohn & Wolfe en 2019 pour un montant de plus de 100 mille euros.

