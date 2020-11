FTDES : 11.212 émigrants clandestins sont arrivés en Italie en 2020

En octobre 2020, le nombre total d’émigrants clandestins tunisiens ayant atteint les côtes italiennes étaient de 1328 en octobre 2020 soit une hausse de 180% par rapport à la même période l’année précédente, a annoncé le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) dans son dernier rapport sur les mouvements sociaux, suicides, violences et migration.

« En dépit de la baisse du nombre d’émigrants tunisiens ayant atteint les côtes italiennes, la situation reste exceptionnelle en comparaison avec les années précédentes », note le FTDES soulignant que le nombre des traversées interceptées s'était multiplié par dix par rapport à la même période en 2018.

Selon le FTDES, plus de 11.212 émigrants clandestins sont arrivés sur les côtes italiennes en dix mois, sachant que 11.900 autres ont été interceptés dans 999 traversées avortées.

Si le nombre d’émigrants clandestins de nationalité tunisienne reste relativement stable, celui des émigrants de nationalités étrangères est en hausse, précise le rapport du FTDES. « 3.000 émigrants non tunisiens sont passés cette année ».

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux souligne, dans son rapport, un autre fait marquant : la présence de plus en plus accrue de femmes parmi les émigrants.

« Bien que les vagues d’émigration aient été majoritairement masculines, la présence des femmes parmi les émigrants clandestins devient remarquable ». Au total, 308 femmes ont sauté le pas, selon le FTDES.

Le nombre de mineurs non accompagnés va aussi crescendo.

Pour ce qui est des points de passage, les ports de la Goulette et de Radès demeurent en haut de la liste de par le nombre d’opérations déjouées. « Utiliser ces points de passage signifie que certains arrivent à échapper aux contrôles, pourtant, strictes », soutient le FTDES.

N.J.