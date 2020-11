Un protocole sanitaire pour la reprise des déplacements entre la Tunisie et la Libye

Un protocole sanitaire de lutte anti-Covid-19 a été élaboré par la Tunisie et la Libye, annonce ce mercredi 11 novembre 2020 le ministère tunisien des Affaires étrangères dans un communiqué rendu public ce soir.

Cet accord marquera ainsi l'ouverture des frontières séparant les deux pays et la reprise des déplacements aux postes frontaliers de Ras Jedir et Dhehiba-Wazen. Il est conçu autour de mesures pratiques pour faciliter la circulation des passagers et l'échange de biens et de services entre les deux pays.

Le ministère a précisé que le protocole en question - qui comprend un ensemble de mesures qui devront être respectées lors des déplacements entre les deux pays - sera mis en place à partir du 14 novembre.

Les discussions sont en cours pour planifier la reprise des vols entre les deux pays.

