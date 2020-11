Le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique a annoncé, dans la soirée de mercredi 11 novembre 2020, la réouverture de la vanne SP4 et la reprise de la production dans les champs pétroliers de Tataouine, et ce en vertu de l’accord signé le 15 juin 2017 entre le gouvernement de Youssef Chahed et le comité de coordination d’El Kamour.

Les concessions pétrolières actuellement en activité sont :

El borma exploité par la société italienne Sitep,

El Arich-Debbech-Makhrouka, Oued Zar et Djebel Karrouz exploités par l'Entreprise tunisienne d’activité pétrolière (Etap) et l’italien Eni,

Adam exploité par Eni, OMV, Atog et l’Etap

El Chourouk, Banafsaj Al-Janoubi, Dora, Ânakid Chargui, Nawara et Jinen, exploités par OMV et l’Etap

El Chouch Essayda, Senrar et El Chouch exploités par Sirinus Energy

Bir Ben Tartar exploité par Atog et l’Etap

Sondos exploité par OMV, Thani Petroleum et l’Etap

Le ministère de l’Energie a précisé que les quantités de pétrole emmagasinées avaient été déstockées, notant que les travaux étaient en cours pour reprendre progressivement la production dans les champs susmentionnés.

Le ministère a rappelé, qu’avant la fermeture de la vanne d’El Kamour, les gisements précités produisaient, au quotidien, 16.300 barils de pétrole et 2.315.000 m3 de gaz commercial et 140m3 de gaz naturel liquéfié.

Il a indiqué, également, que la production journalière a chuté, pendant la fermeture de la vanne entre le 16 juillet et le 6 novembre 2020, à 4.600 barils de pétrole, 670.000m3 de gaz commercial.

Le ministère de l’Energie a ajouté qu’après la réouverture de la vanne, la production nationale a atteint à la date du 8 novembre 2020 :

30.687 barils de pétrole (contre 36.500 avant la fermeture de la vanne)

2.982.000 m3 de gaz commercial (contre 6.000.000 m3 avant la fermeture de la vanne)

449 m3 de gaz naturel liquéfié (contre 628m3 avant la fermeture de la vanne)



N.J.