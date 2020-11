Découverte de sites archéologiques submergés au large des côtes de Tunis

Plusieurs sites archéologiques submergés ont été découverts au large des côtes de Tunis par une équipe de l’Institut national du patrimoine (INP), a annoncé l’institut dans un communiqué publié mercredi 11 novembre 2020.

Ces sites disposent d'un patrimoine historique et archéologique considérable, indique l’INP, soulignant que les vestiges archéologiques se composent d'amarres en pierre et en métal, de lingots de plomb et de poteries.

L’institut a également souligné que les sites archéologiques sous-marins remontaient à la période de la préhistoire jusqu’à la période moderne.

Selon l'INP, ces sites ont été découverts lors des interventions archéologiques sous-marines menées dans le cadre de l’étude d’un projet sur la protection de la zone contre l’érosion marine.

I.M.