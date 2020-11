Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois d’octobre 2020 montrent que les exportations ont augmenté de +1,9% par rapport au même mois de l’année précédente +0,6% en septembre. C’est ce qu’a annoncé, l’Institut national de la Statistique, mercredi 11 novembre 2020.

L’INS précise que les exportations ont atteint le niveau de 3792,4 MD contre 3719,9 MD en octobre 2019. Cette hausse est expliquée d’une part par l’augmentation observée au niveau du secteur de l’énergie +121,7%, du secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires +28,0%, du secteur textile, habillement et cuirs de +4,7%. D’autre part par la baisse enregistrée dans le secteur des industries mécaniques et électriques -1,2% et le secteur des mines, phosphates et dérivés -52,9%.

Par ailleurs, les importations ont enregistré une baisse de -17,5% par rapport au même mois de l’année 2019 (-19,0% en septembre). En valeur, ils ont atteint 4435,9 MD contre 5378,3 MD au mois d’octobre 2019. Cette baisse est due essentiellement à la régression observée au niveau de nos achats des produits énergétiques -47,5%, des produits miniers et phosphatés -52,5%, des biens d’équipement -30,0%, des matières premières et demi produits -3,5% et des biens de consommation -6,4%.

D’après communiqué